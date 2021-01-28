Эффективность лечения антиковидной плазмой в нашей стране увеличилась до 70 процентов

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БЕЛТА

По словам специалистов, эффективность такого лечения выросла до 60–70 процентов. Ранее говорилось, что этот метод результативен в половине случаев. Донорами плазмы с начала пандемии стали около 4 тысяч человек, переболевших COVID-19. При этом было заготовлено более 3 тонн антиковидной плазмы. Более того, сформировался запас плазмы анти-COVID-19 в 600 литров., – рассказывает