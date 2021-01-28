Около 3 тыс. пациентов с коронавирусом получили антиковидную плазму в нашей стране.
Фото из архива БЕЛТА
По словам специалистов, эффективность такого лечения выросла до 60–70 процентов. Ранее говорилось, что этот метод результативен в половине случаев. Донорами плазмы с начала пандемии стали около 4 тысяч человек, переболевших COVID-19. При этом было заготовлено более 3 тонн антиковидной плазмы. Более того, сформировался запас плазмы анти-COVID-19 в 600 литров.
– Скоро будет год, как мы занимаемся заготовкой плазмы от доноров, переболевших COVID-19, – рассказывает директор Республиканского научно-технического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. – Мы прошли долгий путь. Накоплен достаточный опыт по требованиям к донорам, параметрам качества плазмы, порядку ее применения. Антиковидная плазма внесена в протоколы оказания медицинской помощи и может быть использована как рутинное средство. Она доступна любому гражданину Беларуси при назначении лечащим врачом. Метод используется для лечения тяжелых больных с коронавирусной инфекцией в условиях стационара. Сейчас наша задача – внести дополнительные параметры качества плазмы. Для использования плазмы переболевших есть противопоказания. Например, ее нельзя переливать пациентам с хронической сердечной недостаточностью, с определенными параметрами свертываемости крови. Поэтому наши специалисты разработали препарат на основе плазмы переболевших коронавирусом. Это антиковидный иммуноглобулин, универсальное средство с минимальным количеством побочных эффектов и противопоказаний.
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Эффективность лечения антиковидной плазмой в нашей стране увеличилась до 70 процентов
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