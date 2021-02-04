Дзермант: ВНС должно пойти в народ в форме диалоговых площадок

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Эксперт отметил, что распространение формата диалоговых площадок и круглых столов – это очень эффективная мера для единения общества. В особенности, подчеркнул он, это важно для соседей и рабочих коллективов.уверен политолог.Алексей Дзермант привел и собственный опыт участия в диалоговых площадках:Эксперт также выразил уверенность в том, что диалоговые площадки должны быть тесно связаны с форматом проведения Всебелорусских народных собраний.В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.