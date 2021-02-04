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Дзермант: ВНС должно пойти в народ в форме диалоговых площадок

О роли диалоговых площадок как платформы для поиска компромиссов между разными общественными группами в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал политолог Алексей Дзермант.


Эксперт отметил, что распространение формата диалоговых площадок и круглых столов – это очень эффективная мера для единения общества. В особенности, подчеркнул он, это важно для соседей и рабочих коллективов. 

– Это очень важно – посмотреть друг другу в глаза, особенно если речь идет о людях, которые живут бок о бок. Им нужно между собой общаться, выслушивать аргументацию, приходить к какому-то мнению. Хотя бы о том, что не нужно враждовать и видеть друг друга через призму идеологического прицела, – уверен политолог.



Алексей Дзермант привел и собственный опыт участия в диалоговых площадках:


– Опыт участия в диалоговых площадках и круглых столах, который был у меня, говорит о том, что люди туда приходят разные. В том числе оппозиционно настроенные. Но диалог и сама возможность высказаться, а потом выслушать аргументы оппонентов снижают градус противостояния. Люди выходят с мероприятия пусть не приняв точку зрения другого, но услышав аргументы. А самое главное – с пониманием: если продолжать противостояние, это приведет к краху всех. Поэтому лучше спокойно договориться и прийти к общему знаменателю.

Эксперт также выразил уверенность в том, что диалоговые площадки должны быть тесно связаны с форматом проведения Всебелорусских народных собраний.


– ВНС должно пойти в народ в форме диалоговых площадок. Они нужны как совещательные органы на местах, которые будут оперативно собирать предложения граждан, держать руку на пульсе общественной жизни и потом, в преддверии нового собрания, связывать его с низовыми структурами. Поэтому убирать диалоговые площадки даже после проведения конституционной реформы нет смысла. Общение должно быть постоянным. 

В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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