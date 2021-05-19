Решением Республиканской комиссией по государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций двум санаторно-курортным организациям Витебской области присвоена высшая категория, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
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— Решением комиссии высшая категория присвоена детскому реабилитационно-оздоровительному центру «Жемчужина» и санаторию «Железнодорожник», — проинформировали в центре.
Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина» расположен в Лепельском районе в сосново-лиственном лесу на побережье озер Щибот и Мухно. На территории центра функционируют две скважины природной минеральной воды, подающие воду в ванное отделение, бассейн и бювет. Бювет минеральной воды оснащен установкой дозирования и подогрева воды и используется в схемах питьевого лечения при различных нозологиях.
— Присвоение высшей категории ДРОЦ «Жемчужина» — это закономерный итог работы коллектива по обеспечению устойчивого развития и роста, — подчеркнули в центре. — За прошедшие пять лет достигнуты отличные результаты по укреплению кадрового потенциала и материально-технической базы центра. На сегодняшний день в центре работают 13 врачей специалистов, которые в полном объеме осуществляют медицинскую деятельность по основным лечебным профилям: лечение болезней органов дыхания, системы кровообращения и костно-мышечной патологии. В 2022 году планируется ввод в действие нового спального корпуса на 166 мест, в котором предусмотрено 10 номеров для пациентов с ограниченными физическими возможностями. Активно продолжается развитие и формирование безбарьерной среды всего санаторного комплекса.
Санаторий «Железнодорожник» находится в Витебском районе на территории бальнеоклиматического курорта Летцы. Природные лечебные факторы — аэротерапия и бальнеотерапия минеральной водой — определяют медицинские профили здравницы: болезни системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов дыхания, органов пищеварения, нервной системы, женских половых органов.
— В 2015 году была завершена масштабная реконструкция санатория с созданием безбарьерной среды и комфортных условий размещения отдыхающих, — отметили в центре. — Пристроен лечебный корпус с бассейном, введено в эксплуатацию самое современное физиотерапевтическое оборудование. Украшением здравницы является зимний сад с бюветом минеральной воды. Внедрены современные эффективные методы диагностики и лечения: денситометрия в профилактике остеопороза, кольпоскопия, гирудотерапия, лазеротерапия высокой мощности, СПА-процедуры и т.д.
Категории санаторно-курортным организациям в Беларуси присваиваются по результатам государственной аттестации. Оценка деятельности здравниц осуществляется по более чем десятку критериев, среди которых расположение и санитарно-экологическое состояние региона, соответствие материально-технической базы организации ее статусу и установленному профилю, техническое состояние зданий и сооружений, укомплектованность работниками, наличие и использование природных лечебных факторов, предоставление лечебно-реабилитационных и оздоровительных услуг, организация питания, условия проживания, организация досуга и спортивно-оздоровительной работы, отсутствие обоснованных жалоб и др.
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Двум санаторно-курортным организациям Витебской области присвоена высшая категория
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