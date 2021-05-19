Двум санаторно-курортным организациям Витебской области присвоена высшая категория

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, — проинформировали в центре.Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина» расположен в Лепельском районе в сосново-лиственном лесу на побережье озер Щибот и Мухно. На территории центра функционируют две скважины природной минеральной воды, подающие воду в ванное отделение, бассейн и бювет. Бювет минеральной воды оснащен установкой дозирования и подогрева воды и используется в схемах питьевого лечения при различных нозологиях.— подчеркнули в центре. —Санаторий «Железнодорожник» находится в Витебском районе на территории бальнеоклиматического курорта Летцы. Природные лечебные факторы — аэротерапия и бальнеотерапия минеральной водой — определяют медицинские профили здравницы: болезни системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов дыхания, органов пищеварения, нервной системы, женских половых органов.— отметили в центре. —Категории санаторно-курортным организациям в Беларуси присваиваются по результатам государственной аттестации. Оценка деятельности здравниц осуществляется по более чем десятку критериев, среди которых расположение и санитарно-экологическое состояние региона, соответствие материально-технической базы организации ее статусу и установленному профилю, техническое состояние зданий и сооружений, укомплектованность работниками, наличие и использование природных лечебных факторов, предоставление лечебно-реабилитационных и оздоровительных услуг, организация питания, условия проживания, организация досуга и спортивно-оздоровительной работы, отсутствие обоснованных жалоб и др.