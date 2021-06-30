Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, по каким причинам могут появляться проблемы со сном у взрослых и детей, что такое синдром беспокойных ног. Этой информацией медик поделился в видео, опубликованном на своем YouTube-канале.
Комаровский указал на самые очевидные причины: стрессы, волнение, нахождение в непривычной обстановке и акклиматизация, смена часового пояса, нарушение режима сна из-за работы в ночное время, неудобная постель, шум, проблемы со здоровьем. Это может быть и дискомфорт в желудке, если вы съели что-то жирное перед сном, употребление кофеиносодержащих продуктов и алкоголя.
– Безусловно, надо устранить причину, по которой ты не можешь уснуть. Один из способов лечения бессонницы – кровать только для сна. Если вы понимаете, что не сможете уснуть, лучше почитайте книгу, отвлекитесь. А когда глаза начнут сами закрываться, тут же укладывайтесь, – дал совет Комаровский.
Он подчеркнул: для того чтобы ребенок уснул, очень важно обеспечить его комфортной кроватью и приятной к телу одеждой для сна. Также важно проветривать комнату.
– Напомню, обмен веществ у детей намного интенсивнее, чем у взрослых. Поэтому вполне можно кормить ребенка перед сном. Очень важно, чтобы и родители высыпались. Как правило, детская бессонница исходит от материнских страхов. Так как у взрослых проблемы со сном могут начаться ввиду многих причин, а у детей они возникают из-за режимных нарушений, – объяснил врач.
При этом он добавил, что дети могут страдать бессонницей из-за определенных заболеваний. Но в большинстве случаев, как добавил медик, проблема в том, что родители не могут правильно организовать их сон.
Евгений Комаровский также призвал не давать детям снотворные средства.
Фото: скриншот из видео
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Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от бессонницы
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Сергей МИХОВИЧ
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