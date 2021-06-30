Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от бессонницы

Комаровский указал на самые очевидные причины: стрессы, волнение, нахождение в непривычной обстановке и акклиматизация, смена часового пояса, нарушение режима сна из-за работы в ночное время, неудобная постель, шум, проблемы со здоровьем. Это может быть и дискомфорт в желудке, если вы съели что-то жирное перед сном, употребление кофеиносодержащих продуктов и алкоголя.– дал совет Комаровский.Он подчеркнул: для того чтобы ребенок уснул, очень важно обеспечить его комфортной кроватью и приятной к телу одеждой для сна. Также важно проветривать комнату.– объяснил врач.При этом он добавил, что дети могут страдать бессонницей из-за определенных заболеваний. Но в большинстве случаев, как добавил медик, проблема в том, что родители не могут правильно организовать их сон.Евгений Комаровский также призвал не давать детям снотворные средства.Фото: скриншот из видео