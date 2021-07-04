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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» передало полоцкому монастырю уникальный объект

Доброе дело

Полоцк по праву считают колыбелью белорусской государственности, культуры, просвещения. И немалая роль в этом принадлежит Спасо-Евфросиниевскому монастырю, куда сегодня едут тысячи людей со всего мира. Здесь они ищут мира и добра, молятся за родных и близких, учатся быть милосердными.


Дальнейшему развитию жемчужины православия послужит и новый подарок — бывшая база отдыха, принадлежавшая еще недавно промышленникам. Ее торжественная передача Белорусской православной церкви прошла в воскресенье в Полоцке с участием председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой.


Специальный сертификат матушке Евдокии, настоятельнице Спасо-Евфросиниевского монастыря, вручил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко. Вместе с сертификатом в собственность монастыря перешли 17 зданий и сооружений, а также более трех гектаров земли и лесопарк. 

Выступая перед гостями и прихожанами, Наталья Кочанова подчеркнула:


— Женский монастырь в Полоцке — крупнейший в стране, сейчас он является обителью более чем для 100 сестер-монахинь. Существовать исключительно в городских условиях таким монастырям сложно. Так что предложение нефтепромышленного предприятия передать базу отдыха православной церкви оказалось очень актуальным. Сегодня между государственными учреждениями и церковью выстроена четкая система сотрудничества. Особенно в плане морально-духовного воспитания. Полоцкий монастырь является культурно-просветительским центром, куда приходит молодежь, дети. 
А значит, вместе мы можем сделать многое для того, чтобы избежать ошибок воспитания, чтобы вернуть заблудшие души в реальность, сохранить мир и стабильность в нашей замечательной стране. 
Живой отклик у людей, в том числе присутствовавших на церемонии гомельских и новополоцких работников ОАО «Гомельтранснефть Дружба», вызвали заключительные слова Натальи Ивановны:


— История — наши корни. Недавно мы отметили трагическую для всех белорусов дату — годовщину начала Великой Отечественной войны. Вновь пролистали странички военной летописи, всколыхнули в душе наболевшие воспоминания. 
И еще более очевидным стало главное: зная, сколько жизней забрала Вторая мировая и сколько горя она принесла нашему народу, мы просто не имеем права допустить даже малейшую вероятность того, чтобы наши дети и внуки когда-либо пережили подобное. Мы в ответе за них и за будущее страны в целом. 

Кстати, база отдыха, которую уже начинают осваивать монахини, находится в 30 километрах от Новополоцка. У нее очень удачное для реабилитации, душевного отдыха и поиска умиротворения расположение. Вокруг хвойный лес, в непосредственной близости — красивейшее озеро. Неудивительно, что монастырь собирается организовать тут скит, в котором будут жить, трудиться и молиться монахини, уставшие от мирской суеты. Нет сомнений, что благодаря их трудолюбивым рукам это уникальное место станет еще краше.





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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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