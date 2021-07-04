ОАО «Гомельтранснефть Дружба» передало полоцкому монастырю уникальный объект

А значит, вместе мы можем сделать многое для того, чтобы избежать ошибок воспитания, чтобы вернуть заблудшие души в реальность, сохранить мир и стабильность в нашей замечательной стране.

И еще более очевидным стало главное: зная, сколько жизней забрала Вторая мировая и сколько горя она принесла нашему народу, мы просто не имеем права допустить даже малейшую вероятность того, чтобы наши дети и внуки когда-либо пережили подобное. Мы в ответе за них и за будущее страны в целом.

Дальнейшему развитию жемчужины православия послужит и новый подарок — бывшая база отдыха, принадлежавшая еще недавно промышленникам. Ее торжественная передача Белорусской православной церкви прошла в воскресенье в Полоцке с участием председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой.Специальный сертификат матушке Евдокии, настоятельнице Спасо-Евфросиниевского монастыря, вручил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко. Вместе с сертификатом в собственность монастыря перешли 17 зданий и сооружений, а также более трех гектаров земли и лесопарк.Выступая перед гостями и прихожанами, Наталья Кочанова подчеркнула:Живой отклик у людей, в том числе присутствовавших на церемонии гомельских и новополоцких работников ОАО «Гомельтранснефть Дружба», вызвали заключительные слова Натальи Ивановны:Кстати, база отдыха, которую уже начинают осваивать монахини, находится в 30 километрах от Новополоцка. У нее очень удачное для реабилитации, душевного отдыха и поиска умиротворения расположение. Вокруг хвойный лес, в непосредственной близости — красивейшее озеро. Неудивительно, что монастырь собирается организовать тут скит, в котором будут жить, трудиться и молиться монахини, уставшие от мирской суеты. Нет сомнений, что благодаря их трудолюбивым рукам это уникальное место станет еще краше.