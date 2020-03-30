До 80% краш-тестов "АвтоВАЗа" проводится виртуально

Российский «АвтоВАЗ» до 80% краш-тестов своих автомобилей проводит виртуально. Об этом сообщил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.





По его словам, технологии компьютерного моделирования используются при разработке новых автомобилей, с помощью компьютеров рассчитываются аэродинамика, безопасность, акустика, жесткость кузова, пишет РИА Новости. «Виртуально проводится 75—80% краш-тестов, и результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты», — рассказал специалист.

Он добавил, что также моделирует технологические процессы "в цифре" перед запуском в производство и "Камаз". На 10 тысяч сотрудников "Камаза" сейчас приходится 23 робота, отметил Евтушенко, к 2025 году их будет 402, а к 2030-му — 660.

Фото: АвтоВАЗ