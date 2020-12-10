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  2. Для желающих быстро похудеть: эксперты назвали 7 простых способов снижения аппетита

Для желающих быстро похудеть: эксперты назвали 7 простых способов снижения аппетита

Способов, которые помогли бы снизить тягу к еде, в настоящее время известно достаточно много. Некоторые из них, мягко говоря, нелепые. Так, например, кто-то рекомендует во время приема пищи вдыхать "аромат" гнилых овощей или смотреть на картинки, вызывающие отвращение. Диетологи же советуют для снижения аппетита прибегнуть к более щадящим и действенным способам, пишет "Медицина и наука".


Специалисты считают, что похудеть можно в том случае, если на протяжении дня употреблять в пищу большое количество овощей и фруктов. Клетчатка, которая содержится в них, даст ощущение сытости и не позволит съесть большое количество иной еды.

Эффективным способом снижения аппетита является медленное употребление продуктов. Известно, что для "осознания" нашим организмом ощущения сытости, ему необходимо около 20 минут. Это значит, что хоть быстро мы едим, хоть медленно, ощущение насыщения придет через отмеренный организмом промежуток времени. Вопрос только в том, сколько еды мы сможем проглотить за этот период.

Также диетологи рекомендуют пить зеленый чай и кофе. Содержащиеся в названных напитках соединения способствуют снижению аппетита. Только не стоит переусердствовать с их приемом, чтобы не навредить организму.

Белковая пища не менее важна для худеющих. Согласно данным некоторых научных исследователей, употребление белковой пищи также способно снизить аппетит. Для тех, кто хочет похудеть, количество поступающих в организм калорий должно состоять на 1/3 из белка (куриной грудки, нежирного сыра, рыбы).

Снижение веса невозможно без правильного и активного образа жизни. Если вы относитесь к категории людей, которые от скуки начинают больше есть, – срочно меняйте свой образ жизни. Также спровоцировать желание съесть лишний кусочек может и стрессовая ситуация.

Нормальный сон – еще одна рекомендация, которая должна соблюдаться худеющими. Доказано, что невыспавшиеся люди едят гораздо чаще, чем хорошо отдохнувшие. Организм пытается при помощи пищи восстановить силы, которые не смог восстановить во время сна.

И, конечно, на аппетит человека влияет выбор продуктов. Возьмите за привычку первым делом внимательно изучить состав и количество калорий в товаре.

Фото: pixabay.com
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