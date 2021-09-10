Для напитков, сладостей и рагу: три необычных варианта заморозки льда

МолокоДа-да, молоко можно заморозить. Потом такие кубики можно добавлять в горячий чай или кофе. Правда, есть загвоздка: молоку свойственно расширяться при заморозке, поэтому оставляйте ему дополнительное место в форме. Да и хранить такую заготовку долго нельзя. Желательно не оставлять молоко в морозильной камере дольше чем на месяц.
СоусыЭто касается как покупных (например, томатной пасты), так и домашних соусов. Бульон или подливу тоже можно заморозить. Потом такие кубики помогут при тушении рагу или мяса.
Варенья и джемыПорционное варенье или джем быстро размораживается, и в этом его плюс. Нескольких кубиков будет вполне достаточно, например, для ужина из оладий.
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