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  2. Для напитков, сладостей и рагу: три необычных варианта заморозки льда

Для напитков, сладостей и рагу: три необычных варианта заморозки льда

Замораживать можно не только обычную воду, но и другие жидкости. Кубики потом удобно применять при готовке различных блюд. Вот три примера таких холодных заготовок.

Молоко

Да-да, молоко можно заморозить. Потом такие кубики можно добавлять в горячий чай или кофе. Правда, есть загвоздка: молоку свойственно расширяться при заморозке, поэтому оставляйте ему дополнительное место в форме. Да и хранить такую заготовку долго нельзя. Желательно не оставлять молоко в морозильной камере дольше чем на месяц.

Соусы

Это касается как покупных (например, томатной пасты), так и домашних соусов. Бульон или подливу тоже можно заморозить. Потом такие кубики помогут при тушении рагу или мяса.

Варенья и джемы

Порционное варенье или джем быстро размораживается, и в этом его плюс. Нескольких кубиков будет вполне достаточно, например, для ужина из оладий.

Фото: pixabay.com
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