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  2. Дирекция "Славянского базара" запускает финальные скидки на билеты 30%

Дирекция "Славянского базара" запускает финальные скидки на билеты 30%

Со среды, 30 июня, билеты на "Славянский базар в Витебске" можно купить со скидкой в 30%. Это финальная акция перед мероприятием. Такая информация размещена на сайте международного фестиваля.


– Только 30 июня при покупке билетов на все мероприятия в Летнем амфитеатре в кассах Центра культуры "Витебск" и на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by предоставляется скидка в размере 30%. Обращаем внимание, что она действительна в течение суток с 00:00 до 24:00 30 июня и только для физических лиц, – отмечается в сообщении.

Следить за главными новостями, отметила дирекция форума, можно на сайте "Славянского базара в Витебске", ЦК "Витебск", в официальных сообществах  @festivalvitebsk и @gck.vitebsk – в Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook.

Напомним, что XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" состоится с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия пройдут 14 и 19 июля.

Фото: БЕЛТА
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