Диетологи рассказали о неочевидной пользе вишни

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Так, по словам специалиста Тристы Бест, вишня оказывает положительное влияние на иммунную систему. Ягода содержит витамин С, клетчатку, марганец и калий. Вишня также полезна для сердца и является эффективным средством в борьбе с бессонницей.Спортивный диетолог Бет Макколл отметила, что в соке вишни содержатся вещества, которые облегчают боль в суставах при хроническом артрите. Кроме того, напиток из этой ягоды восстанавливает тонус мышц и уменьшает болевые ощущения после физической нагрузки.