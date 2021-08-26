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  2. Диетологи рассказали о неочевидной пользе вишни

Диетологи рассказали о неочевидной пользе вишни

Врачи-диетологи назвали пять неочевидных полезных свойств вишни. Об этом сообщает Lenta.ru

Фото: pixabay.com

Так, по словам специалиста Тристы Бест, вишня оказывает положительное влияние на иммунную систему. Ягода содержит витамин С, клетчатку, марганец и калий. Вишня также полезна для сердца и является эффективным средством в борьбе с бессонницей. 

Спортивный диетолог Бет Макколл отметила, что в соке вишни содержатся вещества, которые облегчают боль в суставах при хроническом артрите. Кроме того, напиток из этой ягоды восстанавливает тонус мышц и уменьшает болевые ощущения после физической нагрузки. 
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