Рапсовое масло является по-настоящему уникальным продуктом. В нем содержатся важные для человека витамины и незаменимые кислоты. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-диетолог, кандидат наук Светлана Кашицкая.
В составе рапсового масло есть линолевая и линоленовая кислоты, которые организм человека синтезировать не может.
– Важно, чтобы эти кислоты постоянно поступали в наш организм вместе с продуктами питания, поскольку они играют важную роль в поддержании эластичности сосудов, являются профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, а также препятствуют тромбообразованию, – обратила внимание Светлана Кашицкая.
По словам диетолога, из линоленовой кислоты образуется очень полезная для человека арахидоновая кислота. Без нее дети не могут расти, так как полезное вещество необходимо для костно-мышечного аппарата.
Вместе с тем в рапсовом масле содержится много витаминов. Это и витамин А, который важен для зрения, витамин В, полезный для нервной системы, уникальный витамин F, выравнивающий липидный обмен, и витамин Е.
– Также рапсовое масло является рекордсменом по содержанию витамина D. Данное полезное вещество участвует в образовании гормонов, поддерживает работу щитовидной железы и укрепляет иммунитет, – отметила Светлана Кашицкая.
Врач Дмитрий Чеснов посоветовал жарить продукты на рапсовом масле либо добавлять продукт в готовые блюда.
– Масло не дымит и не дает горького привкуса, – заключил медик.
Фото: pixabay.com
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Диетолог рассказала все о пользе рапсового масла
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