Британский диетолог Кэтрин Келли рассказала, почему нежелательно пить кофе по утрам. Ее слова приводит издание Daily Mail.
Фото: pixabay.com
По словам специалиста, напиток нужно употреблять в определенное время, иначе он не всегда будет давать заряд бодрости.
– Кофе лучше пить не раньше, чем через 30 минут после пробуждения, – отмечает Кэтрин Келли.
Кроме того, диетолог рекомендует употреблять кофе после завтрака.
– Если пить кофе натощак, это может привести к повышению уровня сахара в крови, а растительные волокна и белок из вашего завтрака помешают этому, – подчеркнула специалист.
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Диетолог рассказала об опасности кофе по утрам
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