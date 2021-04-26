Диетолог рассказала об опасности кофе по утрам

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По словам специалиста, напиток нужно употреблять в определенное время, иначе он не всегда будет давать заряд бодрости., – отмечает Кэтрин Келли.Кроме того, диетолог рекомендует употреблять кофе после завтрака., – подчеркнула специалист.