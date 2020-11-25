Врач-диетолог Наталья Пугачева назвала лучшие ночные и вечерние перекусы для худеющих. Об этом сообщает Lenta.ru.
Для начала специалист развеяла популярный миф «не есть после 18:00». Врач рассказала, что последний прием пищи должен быть не позднее чем за час-полтора до сна.
По мнению диетолога, вечером можно позволить себе съесть около 30 граммов орехов, к примеру миндаль или фисташки. Также Пугачева порекомендовала перекусывать стаканом кефира или чашкой натурального йогурта, киви (две-три штуки) или горсткой тыквенных семечек.
Однако это не весь список разрешенных продуктов. Диетолог рассказала, что для ночного перекуса также подойдут вишня, клубника, вареные яйца, отварное куриное мясо, каша из цельных злаков и смузи из нежирного молока с ягодами или ананасом. Завершить перекус можно чашкой теплого травяного чая. По мнению специалиста, идеальный вечерняя трапеза должна содержать не более 200 калорий.
Кроме того, врач не рекомендует перед сном употреблять острую, жирную и соленую пищу. Стоит отказаться и от продуктов, содержащих алкоголь, кофеин и сахар.
– Такая пища может привести к срыву и перееданию, – пояснила Наталья Пугачева.
Фото: kakprosto.ru
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Диетолог назвала лучшие ночные перекусы для худеющих
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