Дети едят глазами: почему важно красиво подавать обеды и какова главная причина отказа от питания в школах

На пресс-конференции, посвященной организации детского питания в школах и детсадах, специалисты рассказали, почему дети отказываются кушать и что с этим делать.

– Основные принципы питания детей – адекватность, регулярность и безопасность, – считает Алла Малахова, заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. – Еда должна отвечать нормам калорийности и набору белков, жиров, углеводов. Ежедневно ребенок должен получать мясо или рыбу, молоко около 500 мл, а два раза в неделю – сметану, творог. Также важно есть овощи по 300-400 граммов в день и фрукты. Питаться нужно не менее четырех раз в день: завтрак, обед, полдник и ужин. А перерывы – не более четырех часов. Стоит помнить: наши дети кушают глазами. Важно, как оформлен зал, какая сервировка стола, как одеты повара. Я вам честно скажу, одна из главных причин отказа от питания у старшеклассников – внешний вид поваров. Ну и стоит помнить, что вкусы сельских и городских детей разные. Например, в селе дети постоянно и с удовольствием едят первое блюдо, а в городе, наоборот, отказываются. Поэтому столичным школам можно от супов отказаться вообще или готовить их два раза в неделю.

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