Депутаты приняли в первом чтении изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»

Игорь Комаровский в частности отметил: в законодательстве конкретизируется формы контрольно-надзорной деятельности. Она будет делиться на контроль за организацией автомобильных перевозок (ее осуществляет Транспортная инспекция Минтранса), контроль непосредственно за выполнением автомобильных перевозок (речь идет о технологическом и техническом контроле, который также осуществляет Транспортная инспекция), а также на контроль за выполнением лицензиатами лицензионных требований. Данная функция, уточнил депутат, остается непосредственно за регулятором – Министерством транспорта и коммуникаций.Законопроектом также урегулирован вопрос возможности использования субъектами хозяйствования программной кассы для приема оплаты за указанные услуги по перевозке пассажиров.Значит ли это, поинтересовались журналисты, что таксисты будут обязаны установить такое оборудование? Игорь Комаровский парирует: нет.Говоря о лазейках, которые используют международные перевозчики в вопросах оформления документов, депутат обратил внимание на то, что соответствующая статья в законе будет полностью изменена:По словам министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, негативных последствий принятия законопроекта не прогнозируется: