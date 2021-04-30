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Депутаты приняли в первом чтении изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»

Предложенные изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», которые депутаты сегодня приняли в первом чтении, разделены на три блока. Первый – это изменения, направленные на упрощение ведения бизнеса. Второй – на совершенствование разрешительной системы в международных перевозках. Третий – на совершенствование контрольно-надзорной деятельности, выполняемой регулятор. Об этом журналистам рассказал Председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский. 


Игорь Комаровский в частности отметил: в законодательстве конкретизируется формы контрольно-надзорной деятельности. Она будет делиться на контроль за организацией автомобильных перевозок (ее осуществляет Транспортная инспекция Минтранса), контроль непосредственно за выполнением автомобильных перевозок (речь идет о технологическом и техническом контроле, который также осуществляет Транспортная инспекция), а также на контроль за выполнением лицензиатами лицензионных требований. Данная функция, уточнил депутат, остается непосредственно за регулятором – Министерством транспорта и коммуникаций.

Законопроектом также урегулирован вопрос возможности использования субъектами хозяйствования программной кассы для приема оплаты за указанные услуги по перевозке пассажиров.

- Такая программная касса во-первых позволит клиенту осуществлять безналичный расчет наряду с наличным, а фискальным органам контролировать все происходящие с перевозчиком события.

Значит ли это, поинтересовались журналисты, что таксисты будут обязаны установить такое оборудование? Игорь Комаровский парирует: нет.

- Нарушать закон в части ухудшения ведения бизнеса никто не собирается. Поэтому принудительно в соответствии с действующим законодательством обязать перевозчика установить такое оборудование никто не имеет права. Это будет по желанию, как альтернатива.

Говоря о лазейках, которые используют международные перевозчики в вопросах оформления документов, депутат обратил внимание на то, что соответствующая статья в законе будет полностью изменена:

- Законом предусматривается перенос ответственности перевозчика на тех, кто действительно виновен в нарушении.

По словам министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, негативных последствий принятия законопроекта не прогнозируется:

- Положений, устанавливающих избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованные расходы субъектов хозяйствования не предусматривается. Принятие законопроекта не повлечет выделение средств из республиканского бюджета. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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