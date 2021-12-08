Депутаты поддержали поправки в законопроект по вопросам единства измерений и охраны водных ресурсов

Основная цель законопроекта - приведение законов в соответствие с законом "Об обеспечении единства измерений", иными законодательными актами. Кроме того, в Водный кодекс вносятся изменения для урегулирования вопросов, связанных с возведением поверхностных водных объектов, их содержанием в надлежащем экологическом состоянии и благоустройством.В соответствии с терминологией, используемой в законе "Об обеспечении единства измерений", вносятся изменения в законы "О защите прав потребителей", "О техническом нормировании и стандартизации", "О питьевом водоснабжении", "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия".В закон "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности" вносятся изменения, согласно которым измерения, выполняемые при контроле за проездом тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам, а также при обследовании транспортных средств на предмет соответствия их весовых и габаритных параметров допустимым параметрам, относятся к сфере деятельности, в которой осуществляется государственное регулирование в области обеспечения единства измерений.Для приведения терминологии в соответствие с указом Президента от 26 декабря 2019 года №485 "О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц" вносятся изменения в ст.7 закона "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" и ст.52 Водного кодекса.В Водный кодекс вводятся новые термины - "благоустройство поверхностных водных объектов" и "содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии". Кодекс дополняется статьей, регулирующей вопросы содержания поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройства.В развитие этих норм дополняются компетенции Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды - устанавливать требования по содержанию поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройству, местных исполнительных и распорядительных органов - определять конкретные места для проведения работ по благоустройству поверхностных водных объектов, а также обязанность водопользователей содержать поверхностные водные объекты в надлежащем состоянии и осуществлять их благоустройство. Кроме того, вносятся дополнения, определяющие содержание и последствия самовольного выполнения работ на водных объектах.Ко второму чтению законопроект доработан в части корректировки Водного кодекса с учетом предложений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национального центра законодательства и правовых исследований. В частности, скорректирован термин "благоустройство поверхностных водных объектов". Определено, что работы по благоустройству проводятся в границах водоохранных зон, а не прибрежных полос. Установлено, что содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии осуществляется для поддержания их хорошего либо отличного экологического состояния, оценка состояния поверхностных водных объектов осуществляется по результатам мониторинга поверхностных вод, производственных наблюдений, а также отбора проб и измерений, проведенных в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности. В случаях несоответствия поверхностных водных объектов хорошему либо отличному экологическому состоянию за водопользователями закрепляется обязанность разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии.Определены работы, которые водопользователи должны проводить без разработки комплекса мероприятий. Перечень работ, включаемых в комплекс мероприятий, порядок его разработки и срок реализации устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Также внесен ряд иных изменений, направленных на совершенствование норм документа.