Депутаты приняли к сведению Декрет Президента, касающийся вопросов оборота токенов

Сегодня на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва депутаты приняли к сведению Декрет Президента № 1 от 18.03.2021 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь».



Декретом предусматривается наделение Администрации Парка высоких технологий контрольными функциями в отношении резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.



Декретом также считается незаконной и запрещается предпринимательская деятельность физических лиц, а также юридических лиц, не являющихся резидентами Парка высоких технологий, осуществляющих соответствующие виды деятельности по:



– оказанию на территории страны или с использованием информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети интернет иным лицам содействия в совершении или исполнении сделок и операций с токенами;



– приобретению или отчуждению, в том числе обмену, токенов.