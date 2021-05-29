29 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуют День пограничника. Для жителей и гостей Беларуси для жителей здесь традиционно пройдет концерт ансамбля пограничной службы. Зрителей ждут показательные выступления роты почетного караула, курсантов-пограничников с элементами рукопашного боя, специалистов-кинологов. Участники мероприятия покажут театрализованное представление обороны пограничной заставы в начальный период Великой Отечественной войны. Это собирательная реконструкция событий на Владимиро-Волынском направлении. СБ ТВ приглашает вас отметить День пограничника в прямом эфире с «Линии Сталина». Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!
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День пограничника на Линии Сталина – стрим
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