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День открытых дверей в БГУИР пройдет 4 апреля в онлайн-формате

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники в сложившейся эпидемиологической ситуации приняли решение провести намеченный на 4 апреля день открытых дверей для абитуриентов в режиме онлайн.

— Четвертого апреля в БГУИР состоится день открытых дверей, пройдет он в формате онлайн: прямая трансляция начнется в 10.00 и будет доступна абитуриентам и родителям на YouТube-канале БГУИР, — проинформировали в пресс-службе вуза.

В дне открытых дверей примут участие ректор БГУИР Вадим Богуш, первый проректор Максим Давыдов, ответственный секретарь приемной комиссии Борис Никульшин, деканы факультетов.

— Благодаря онлайн-формату в мероприятии сможет поучаствовать больше людей, — отметили в пресс-службе. 

— Сегодня молодежь привыкла получать информацию, не выходя из дома, а она — наша главная аудитория. Вот мы и предлагаем такой вариант. К тому же это удобнее для тех абитуриентов, которые живут далеко от Минска. Кроме того, посмотреть трансляцию смогут и родители, — отметил Вадим Богуш.

Вопросы участникам можно будет задать заранее в Instagram БГУИР, в разделе «Задать вопрос» на сайте «Электронный абитуриент» и во время прямого эфира в чате на YouТube-канале БГУИР.

В новом формате день открытых дверей продлится час. Ответы на распространенные вопросы, которые не прозвучат онлайн, будут опубликованы в Telegram БГУИР, а также на сайте «Электронный абитуриент».

Абитуриентам также предлагается ознакомиться с университетом посредством виртуальной экскурсии по корпусам, заочно посетив аудитории и лаборатории БГУИР.

В структуру БГУИР в настоящее время входят 9 факультетов, 32 кафедры, научно-исследовательская часть, в составе которой 34 научно-исследовательские лаборатории и группы, 8 научных центров, бизнес-инкубатор и другие подразделения. Университет осуществляет подготовку специалистов на первой ступени высшего образования по 37 специальностям, на военном факультете  по 4 специальностям, на второй ступени (магистратура) — по 15 специальностям. Подготовка аспирантов проводится по 30 научным специальностям, докторантов  по 15; подготовка иностранных и белорусских студентов на английском языке (на первой и второй ступени высшего образования)  по 4 специальностям. В университете обучаются около 16 тысяч студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов.

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