Демиров: Азия трансформирует глобальную торговлю в целом

Сегодня меняется понимание и структурное наполнение понятия глобализации: Азиатский регион трансформирует всю глобальную торговлю. Все заметнее становится качественный структурный рост азиатских стран, в первую очередь Китая и Индии, что открывает для Беларуси как новые возможности, так и определенные сложности и необходимость понимания происходящих процессов. Об этом заявил сегодня аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров в ходе международного экспертного семинара «Актуальные вопросы обеспечения национального «поворота в Азию», который провел БИСИ.

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По мнению Виталия Демирова, для успеха национального «поворота в Азию» необходимо иметь четкий ответ на три вопроса:

– Во-первых, понять причины столь существенного экономического «азиатского чуда» и, переводя его на белорусские реалии, понимать, насколько нам оно может сегодня помочь. Второй вопрос – четкое осознание конкретных, практических и организационных помех и преград, которые нам мешают продвигать свой экспорт на азиатские рынки. И третий вопрос – определить пул компаний и конкретных продуктов, которые смогут стать стартовым плацдармом для продвижения нашей продукции в Азиатский регион.







Аналитик БИСИ подчеркнул существенный момент:

– Следует обозначить, что Азия трансформирует глобальную торговлю в целом. Происходит качественный структурный рост азиатских стран, в первую очередь Китая и Индии. При этом происходит исчерпание эффекта «низкой базы», рост благосостояния на внутреннем рынке. То есть возможности пользоваться на этом рынке дешевыми рабочими ресурсами снижаются, зато наблюдается рост автоматизации производств на этих рынках. Соответственно, меняются и экономические стратегии этих стран.





Виталий Демиров добавил:

– Меняется и само понимание, а также структурное наполнение понятия глобализации. Если раньше ставка делалась на открытость перемещения товаров, услуг и капиталов, на глубокую специализацию и затем кооперацию в производственных цепочках, чтобы добиться наилучшего эффекта, то сейчас мы видим, что такой принцип работает лишь в отношении 18 процентов международной торговли и касается в основном стран с низкой стоимостью труда.

И все же альтернативы «повороту в Азию» эксперты не видят. Хотя генеральный директор Международной ассоциации нового бизнеса «Рэймэй» Сергей Рахманов считает слово «поворот» в данном контексте не вполне точным:



– Мы от Азии никуда не отворачивались. Сейчас речь идет о том, что мы гибко реагируем на ту ситуацию, которая складывается вовне, да и внутри. И одна из форм этой реакции – усиление нашего взаимодействия с Азиатским регионом. Азия сейчас не просто рынки сбыта, это одновременно и высокотехнологичные страны, которые могут выступать в качестве технологических доноров. Поэтому это движение абсолютно правильное, своевременное, оно соответствует мировым тенденциям.

Организованный БИСИ международный экспертный семинар собрал за круглым столом и в удаленных студиях ведущих экспертов Госсекретариата Совета Безопасности, министерств иностранных дел и экономики, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, Банка развития, представителей бизнес-сообщества и сферы высшего образования. А также представителей крупнейших белорусских экспортеров в страны Азии и их представительств в Азиатском регионе.

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