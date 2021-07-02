Делегация сербского института по семеноводству осенью планирует посетить Беларусь

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев принял участие в мероприятии с участием руководства института «Семеноводства» (город Нови-Сад) и почетных консулов Беларуси. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Белграде.



«Сербская сторона выразила заинтересованность в расширении и углублении взаимовыгодного сотрудничества. В сентябре-октябре делегация института планирует посетить Беларусь», - рассказали в посольстве Беларуси в Сербии.

Как отметили в белорусской дипмиссии, институт «Семеноводства» много лет сотрудничает с Национальной академией наук Беларуси и целым рядом семеноводческих хозяйств Беларуси. Он является крупнейшим производителем семян на Балканах.

По информации белорусского посольства, Сербия является ключевым партнером Беларуси на Балканах. Общий оборот в двусторонней торговле товарами и услугами в 2020 году составил 173,5 млн долларов США (70,7% к показателям 2019 года).

В Беларусь из Сербии поставляются семена люцерны, кукурузы, сахарной свеклы. Только в прошлом году в Беларусь из Сербии было поставлено семян более чем на 300 тыс. долларов США.