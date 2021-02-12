Делегат ВНС предложил закрепить в Конституции информационный суверенитет Беларуси

В Конституции необходимо закрепить информационный суверенитет на всей территории государства. Такое мнение выразил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании.
Фото: БЕЛТА
По его словам, нарастающая динамика социальной трансформации общественных отношений, обусловленная процессами регионализации, цифровизации, расширяющейся географии, попытками наиболее мощных по своему экономическому и военному потенциалу стран мира перекроить карту и баланс сил, требует оперативного законодательного реагирования на весь спектр геополитических потрясений, многочисленных угроз и вызовов. Прежде всего речь идет об информационной безопасности государства.
– Правовым инструментарием, призванным не допустить и эффективно купировать подобного рода угрозы, должна стать новация в Конституцию в части закрепления информационного суверенитета на всей территории государства, а также разработка и принятие отдельных законодательных актов, регламентирующих вопросы кибербезопасности и защиты информации, защиту частной жизни и персональных данных, совершенствование и оптимизацию ответственности за совершение преступлений против государства, человека, его чести и достоинства, порядка управления общественной безопасности. Практически осуществить эту работу предполагается в самое ближайшее время в рамках системного пересмотра кодексов по вопросам уголовной ответственности.
Также, по его словам, не менее важно уделить особое внимание правовому сопровождению основных направлений социально-экономического развития нашей страны на ближайшую пятилетку.
— Проект Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы определяет 4 базовых приоритета в качестве стратегической задачи нашего развития: счастлива семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство - партнер. Их четыре но они охватывают все без исключения стороны жизни как отдельно взятого человека, так и белорусского общества в целом.
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Делегат ВНС предложил закрепить в Конституции информационный суверенитет Беларуси
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