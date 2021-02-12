Делегат ВНС предложил закрепить в Конституции информационный суверенитет Беларуси

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По его словам, нарастающая динамика социальной трансформации общественных отношений, обусловленная процессами регионализации, цифровизации, расширяющейся географии, попытками наиболее мощных по своему экономическому и военному потенциалу стран мира перекроить карту и баланс сил, требует оперативного законодательного реагирования на весь спектр геополитических потрясений, многочисленных угроз и вызовов. Прежде всего речь идет об информационной безопасности государства.Также, по его словам, не менее важно уделить особое внимание правовому сопровождению основных направлений социально-экономического развития нашей страны на ближайшую пятилетку.