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«Голубой огонек», «Мелодии зарубежной эстрады»: фильмы и программы, которые показывали в новогоднюю ночь в ХХ веке

Уходящий 2020 год белорусские телеканалы решили провожать привычными способами. В новогоднюю ночь покажут как традиционные фильмы и известные мюзиклы, так и праздничные концерты. А здесь мы вспомним, что смотрели в праздничный день в ХХ веке.

Фото: pixabay.com

В 1960-е годы на советском ТВ зародилась традиция новогодних огоньков. В праздничную ночь демонстрировалась программа, которая проходила в формате встречи в кафе. Сначала она называлась «Телевизионное кафе», затем – «На огонек», после – «На голубой огонек» (имелся в виду голубоватый свет от экранов, наиболее распространенных тогда черно-белых телевизоров) и, наконец, «Голубой огонек».  Изначально программа была еженедельной, но с 1964 года ее стали показывать в новогоднюю ночь. С тех пор название проекта стало нарицательным: до сих пор подобный формат новогоднего эфира называют «огоньком».

Сегодня это непривычно, но в 1960-е годы телевидение работало преимущественно в прямом эфире, так что приглашенные в студию гости могли выступать вживую и, естественно, обходились без всяких фонограмм. Впрочем, первый новогодний огонек вышел в эфир в записи, хотя и имитировал прямой эфир.

Долгое время "Голубой огонек" вели дикторы новостей – Анна Шатилова, Игорь Кириллов, Нина Кондратьева и Валентина Леонтьева, более известная как тетя Валя из «Спокойной ночи, малыши!». Гостями программы становились артисты и приглашенные «звезды» – передовики производства, космонавты, видные военные, деятели науки и искусства, также гости из социалистических стран.

Фото: pixabay.com

В 1970–1980-е в новогоднюю ночь пользовалась большой популярностью программа "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады". В течение года ее показывали нерегулярно, без особой привязки к датам. Зато в Новый год выпуск представлял собой фактически «лучшее за год»: именно в этой программе жители Союза впервые увидели выступления групп АББА и Бони М. 1 января эфир назначался обычно на 3–4 часа утра, и граждане СССР отгоняли сон в надежде увидеть популярные эстрадные номера.

Не обходилась праздничная ночь и без фильмов. Наверное, лидером века по показам на Новый год можно назвать комедийный музыкальный фильм Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", снятый в 1956 году. Он долгое время был новогодней картиной номер один, и сегодня остается любимым праздничным фильмом многих зрителей.

В 1959 году зрители впервые увидели "Снежную сказку" – историю о том, как мальчик Митя, который любит фантазировать, в шутку рассказывает в школе товарищам, что его детские игрушечные часики волшебные и могут остановить все часы на свете.

После 1961 года не было ни одного дома в Союзе, где бы по телевизору не смотрели "Вечера на хуторе близ Диканьки". Фильм поставлен «мастером киносказки» Александром Роу. На экране разыгрывается описанная Николаем Гоголем сказочная история, произошедшая на украинском хуторе близ Диканьки в ночь перед Рождеством. Приключения кузнеца Вакулы, который оседлал самого черта, чтобы достать для своей любимой Оксаны черевички, «какие носит сама царица», до сих пор не оставляют равнодушными любителей классических кинопостановок.

Как видим, многое из того, что было популярно в СССР, с удовольствием мы смотрим в новогоднюю ночь и сейчас.

А для любителей более современного телевизионного контента предлагаем небольшую подборку программ, которые покажут телеканалы сегодня.

Беларусь 5

Для любителей спорта Беларусь 5 покажет в 22:00 "Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Спринт. Женщины". В полночь праздничную программу дополнит "Теннис. WTA. Острава. Финал. А.Соболенко – В.Азаренко".

Фото: pixabay.com

В 01:45 на экранах будет представлен проект "Вот это спорт", который расскажет о малоизвестных видах спорта.

Беларусь 24

Для тех, кто пропустил начало "Нового года на "Беларусь 1", телеканал Беларусь 24 покажет концерт чуть позже – в 22:00. Продолжит праздничную программу новогодняя комедийная мелодрама "Все будет хорошо" о двух совершенно незнакомых людях, которым придется встретить Новый год не в кругу семьи, а друг с другом.

Фото: Александр Кулевский

Мир

Какой же Новый год без старых и любимых мюзиклов? Телеканал "Мир" покажет любимую многими "Золушку". Увидеть мюзикл телезрители смогут в 23:00. Уже 01:35 начнется музыкальная часть. В это время покажут концерт "Песни под елочку".

Скриншот из фильма

НТВ Беларусь

В новогоднюю ночь за столом соберутся «Все звезды в Новый год». Праздничный концерт покажут ровно в полночь, затем в 01:35 его заменит «Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса». В программе прозвучат новые аранжировки любимых композиций, авторское прочтение рок-хитов и всеми любимых песен.

Фото: pixabay.com

Не менее интересной программой порадуют телезрителей и популярные зарубежные телеканалы.

СТС

Телеканал решил обойти стороной музыкальную часть и показать зрителям шоу "Уральские пельмени". Такое решение станет настоящим подарком для ярых поклонников юмористической программы, ведь начнется показ в 7 утра и будет продолжаться вплоть до глубокой ночи.

Фото: pelmeny.net

ТНТ

Традиционные передачи не покинут телезрителей даже в новогоднюю ночь. На экранах телевизоров покажут сериал "Однажды в России" и юмористическое шоу "Комеди Клаб". Однако не стоит ожидать привычных выпусков, телеканал подготовил для своих зрителей специальную новогоднюю программу.

Фото: comedyclub.ru

ТВ-3

На этом канале праздничная ночь начнется с шоу "Миллион на мечту" в 22:45, где строгое жюри в составе Яны Pудкoвcкой, Hacтacьи Caмбуpcкой, Aндpeя Tpубникова, Дмитpия Губepниeва и Haтaльи Бapдo будет решать, кому из участников программы достанется крупная денежная сумма.

Скриншот из передачи

После полуночи начнется вторая часть программы – музыкальная. В передаче "Лучшие песни нашего кино" прозвучат знакомые песни, любимые отрывки из фильмов, светлые и добрые поздравления.

RU.TV

В 21:00 начнется "Золотой Граммофон – 2019", где выступят лучшие артисты российской эстрады. После полуночи музыкальная программа продолжится. Зрители смогут отдохнуть под хиты "Мегадискотеки "Русское Радио – 25 лет".

Фото: pixabay.com

И, конечно, в ночь с 31 декабря по 1 января заядлые рыболовы захотят узнать о тонкостях зимнего промысла. С этой целью телеканал "Охота и рыбалка" в 23:35 покажет передачу "Технологии зимнего клева". Для любителей грядок и садов, которые даже в праздник о них не забывают, на канале "Загородная жизнь" ближе к полуночи покажут передачу "Лекарственные растения".

Фото: pixabay.com
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