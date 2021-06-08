В Беларуси наблюдается позитивный тренд в развитии экономики. Об этом заявил журналистам министр экономики Александр Червяков, отвечая на вопрос об итогах работы экономики за пять месяцев.
Архивное фото
– Способствует этому промышленность. И фронтально практически все отрасли работают с плюсом. С двухзначными цифрами растет нефтепереработка, нефтехимия, производство калийных удобрений и машиностроение. Мы видим, что промышленность по полугодию будет иметь 108–109 процентов рост, сельское хозяйство восстановит темп роста, сфера услуг уже больше 100 процентов. Пока минусуют несколько отраслей сферы услуг и строительство.
Отвечая на вопрос о прогнозе развития экономики на следующее полугодие с учетом санкций, Александр Червяков сообщил:
– В этом направлении достаточно активно работаем. Оцениваем влияние каждого элемента санкций. Поэтому сейчас прогноз делать рано, но работа ведется достаточно активно.
Опубликовано:
1074
Червяков: наблюдается позитивный тренд в развитии экономики
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter