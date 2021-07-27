Чем полезна черная смородина и что из нее можно приготовить

Конец июля и начало августа – время созревания смородины. Этот кустарник семейства крыжовниковых весьма популярен в нашем регионе. Неприхотлив в уходе, красив в период цветения и плодоношения, а ягоды – настоящий кладезь полезных веществ, способный заменить любой витаминный комплекс из аптеки.

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Полезные свойства черной смородины

Пожалуй, основным положительным качеством черной смородины можно назвать стимулирование иммунитета. Благодаря высокой концентрации витамина С, который является главным борцом с простудными заболеваниями, смородина в десятку продуктов по его содержанию. Всего 20 гр смородины (а это небольшая горсть) покрывает суточную потребность аскорбиновой кислоты для взрослого человека.

Черная смородина богата и другими витаминами. В ее составе в достаточном количестве присутствуют:

• витамин А, который замедляет процессы старения клеток, поддерживает остроту зрения и здоровье кожи, волос и ногтей.

• витамин Е, который является сильнейшим антиоксидантом.

• витамин Р, который необходим для эластичности сосудов.

• витамины группы В, которые необходимы для правильной работы нервной системы организма.

Минеральный состав черной смородины тоже впечатляет. Большое количество калия, железа и марганца делает эту ягоду крайне полезной для здоровой работы сердечно-сосудистой и выделительной систем, правильного кроветворительного процесса в организме. Натрий, которого тоже много в смородине, поддерживает водно-солевой баланс, а фосфор и кальций нужны для костей и суставов.

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Смородина обладает мочегонным и потогонным свойствами. В ягодах содержится большое количество пектина, который полезен для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, и листья, ягоды богаты эфирными маслами, которые обладают бактерицидным свойством.

Свежие ягоды черной смородины укрепляют иммунитет, являются отличной профилактикой авитаминоза и нарушения обмена веществ.

Вред черной смородины

Как бы полезны не была эта ягода, а противопоказания все же имеются. Не рекомендуется употреблять черную смородину при язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки, при тромбофлебитах и повышенной свертываемости крови.

Черная смородина аллергенна. Детям раннего возраста следует вводить ягоды в рацион с осторожностью и в небольших количествах.

Как выбрать и как хранить

Конечно, самые полезные и вкусные ягоды – это свежесобранные, прямиком с куста. Зрелые ягоды легко отделяются от веточек.

Если своего куста смородины нет, в сезон совершенно не трудно ее купить. Приобретая смородину следует обратить внимание на отсутствие поврежденных или раздавленных ягод и излишней влажности.

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Свежую ягоду можно хранить в холодильнике 4-5 дней, не промывая предварительно. Чтобы сохранить ягоду дольше, ее можно замораживать, причем концентрация витамина С при этом увеличится за счет уменьшения влаги.

Как съесть

Самый простой и действенный в плане получения максимальной пользы способ – в свежем виде. Так она прекрасно сочетается с мороженным, йогуртом и творогом.

Для кулинарии это практически универсальная ягода. Из нее можно делать сок, морс, компот, варить варенье и джем, делать повидло, мармелад, пастилу и соус. В выпечке она идеальна для начинок.

Рецепты с черной смородиной

Морс из смородины

• Смородина - 300 г

• Вода - 1 л

• Сахар по вкусу

1. Хорошо промыть смородину, отделяя кисти от ягод.

2. Протереть ягоды через сито, отжимая из ягод сок. Отжатый смородиновый сок убрать в холодильник.

3. В кастрюлю выложить ягодный жмых и залить водой. На среднем огне довести до кипения, после чего на минимальном огне готовить еще 5 минут. В конце приготовления добавить сахар по вкусу и хорошо размешать.

4. Кастрюлю с морсом накрыть крышкой и дать остыть минут 30. После чего процедить морс через сито и хорошо отжать жмых.

5. Перелить морс в кувшин, дать остыть до комнатной температуры и добавить в него отжатый ранее сок.

Подробный пошаговый рецепт морса

Черносмородиновый сорбет

• Черная смородина - 1 кг

• Сахар - 1 стакан

• Вода - 2 стакана

• Крем де Кассис - ¾ стакана

1. Вымойте смородину, удалите веточки. В кастрюле соедините смородину, воду и сахар, поставьте на средний огонь и варите до полного растворения сахара и закипания сиропа. Дальше варите еще 5 минут до мягкости ягод. Снимите с огня и остудите. Охлажденные ягоды загрузите в блендер вместе с сиропом, добавьте крем де кассис и взбейте в однородную массу. Протрите получившуюся массу свозь сито, удалив оболочки ягод. Вмешайте 1/3 этих ягод обратно в сорбет. Верните сорбет обратно в кастрюлю, в которой он готовился, накройте крышкой и поставьте на ночь в холодильник.

2. Перелейте охлажденный сорбет во фризер для мороженого и прокрутите в соответствии с инструкцией примерно 20–40 минут. За эту операцию масса сорбета должна увеличиться вдвое-трое. Загрузите массу в контейнер для мороженого и отправьте в морозильную камеру до окончательного застывания.

3. Если фризера нет, сразу перелейте жидкий сорбет из кастрюли в контейнер и отправьте в морозильную камеру. Доставайте и перемешивайте сорбет вилкой каждые 15 минут до застывания. Старайтесь не забывать об этом, иначе мороженое пойдет кристаллами и у вас получится гранита или фруктовый лед.

Подробный пошаговый рецепт сорбета

Открытый пирог с черной смородиной

• Пшеничная мука - 300 г

• Сахар - 100 г

• Яйцо куриное - 2 штуки

• Сливочное масло - 100 г

• Черная смородина - 200 г

1. Смешиваем в миске муку и сахар. Масло режем кубиками и добавляем к смеси, тщательно перемещиваем, растираем между ладонями. Яйца чуть взбить, добавить к смеси. Если необходимо, добавляем еще немного муки.

2. Цельные ягоды черной смородины смешиваем с сахаром.

3. Тесто скатать в шар, отделить от него небольшую часть для украшения пирога. Раскатать тесто тонким слоем и уложить в форму. Если форма не силиконовая, предварительно смазать сливочным маслом.

4. В получившийся каркас пирога выложить черную смородину. Из оставшейся части теста скатать жгутики и завершить пирог. Сверху присыпать сахаром.

5. Запекать 25–30 минут в духовке при температуре 180 градусов.

Подробный пошаговый рецепт пирога

Сочный лимонный кекс с черной смородиной

• Черная смородина - 300 г

• Яйцо куриное - 4 штуки

• Сахар - 300 г

• Пшеничная мука - 300 г

• Сливочное масло - 180 г

• Сметана - 150 г

• Сода - ½ чайной ложки

• Разрыхлитель - 5 г

• Лимон - 2 штуки

• Мандарин - 2 штуки

• Тертый имбирь по вкусу

• Корица по вкусу

• Мед по вкусу



1. Разогреть духовку до 180С. Форму для кекса смазать сливочным маслом и проложить пергаментом.

2. Сливочное масло комнатной температуры взбить миксером с сахаром, цедрой лимонов и мандаринов и чайной ложкой тертого свежего имбиря до пышности (5-10 минут).

3. Добавлять по одному яйца, каждый раз тщательно взбивая.

4. Муку просеять с содой, разрыхлителем и корицей, примешать к смеси с помощью силиконовой лопатки.

5. Добавить сметану и аккуратно перемешать.

6. Замороженную черную смородину обвалять в муке.

7. Выложить треть смеси в форму, разровнять. Примешать к оставшемуся тесту смородину, выложить сверху.

8. Выпекать до готовности.

9. Для сиропа выжать из цитрусовых сок, натереть имбирь, добавить мед, нагреть в сотейнике до растворения меда, при желании развести водой.

10. Пропитать готовый кекс сиропом прямо в форме и подавать к столу.

Подробный пошаговый рецепт кекса

Варенье из черной смородины

• Смородина - 1 кг

• Сахар - 1,5 кг

• Вода - 1 стакан

1. Ягоды черной смородины очистить от веточек и сухих чашечек цветка, залить холодной водой и затем, удалив всплывшие на поверхность остатки сухих чашечек, откинуть ягоды на сито и дать стечь воде.

2. Сварить густой сироп, всыпать в него приготовленные ягоды, дать вскипеть и поставить на слабый огонь на 40–50 минут.

3. Разлить по баночкам.

Подробный пошаговый рецепт варенья



Приятного аппетита!

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