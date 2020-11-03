Булка раз, булка два и начинка посередине: 7 фактов о сэндвиче

Один английский лорд по имени Джон Монтегю, проживавший в Америке, очень любил играть в карты со своими приятелями. Занятие занимало буквально все его свободное время, иногда сэр Монтегю даже забывал поесть. Чтобы не отрываться от процесса, он велел слугам приносить ему кусок мяса, сложенный между двумя ломтиками хлеба. Напарники Монтегю по игре заинтересовались необычным блюдом и тоже попросили подавать им аппетитное новшество. Еда приобрела популярность и получила название “сэндвич” по фамилии графского рода Джона Монтегю. Сейчас это быстрое и сытное блюдо берут на работу, на учебу, покупают в бистро миллионы людей каждый день. А еще больше интересных фактов о сэндвиче вы узнаете в нашем материале.

Идеальный тост





То, что бутерброд всегда падает маслом вниз, наверное, знают все. Но это далеко не единственный научный факт о сэндвичах. Британские ученые из университета Лидса разработали настоящую формулу по приготовлению идеального тоста. Чтобы сделать бутерброд, который нравится большинству людей, хлеб необходимо поджаривать при температуре не менее 120 градусов Цельсия, а масло нужно использовать прямо из холодильника. Его следует неровно намазывать на поджаренный хлеб в течение двух минут. А количество масла должно составлять примерно одну семнадцатую от толщины хлеба. По результатам дегустации “идеальный тост” понравился абсолютному большинству участников.

Для мадам и месье





В 1910 году в парижских кафе появился необычный сэндвич – крок-месье. Он представлял собой прожаренный тост с ветчиной и нежным сыром внутри. Слово “крок” обозначало вовсе не крокодила, а французское слово croquer – “хрустеть”. Блюдо завоевало популярность и даже упоминалось в романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Вскоре появился и вариант для леди – крок-мадам. Он отличался от месье тем, что сверху на нем лежало жареное яйцо.

На любой вкус





Где обитают самые большие любители сэндвичей? Конечно, на их родине, в США. Там ежегодно съедается около 300 миллионов бутербродов, то есть примерно каждый житель Штатов употребляет один сэндвич в день. Их продают на улицах, в ресторанах быстрого питания, причем на вкус они все разные. Могут быть как обычные – с мясом, овощами или сыром, так и сладкие. Наиболее распространенная начинка – арахисовое масло и клубничный джем. Такие бутерброды чаще всего едят на обед американские школьники.

Свято-дорого посмотреть





Принимая во внимание разнообразие различных форм и сковородок в продаже, смайликами на оладьях никого не удивишь. Но буквально каких-то десять лет назад увидеть рисунок на еде было настоящим событием. Домохозяйка из Флориды Дайан Дуйсер решила по-быстрому перекусить и сделала себе сэндвич. Но едва она собралась откусить кусочек, как увидела на бутерброде изображение самой Девы Марии. Женщина побоялась съесть “святыню”, поэтому бережно хранила сэндвич в холодильнике почти одиннадцать лет! Удивительно, но за это время блюдо не испортилось и практически сохранило первозданный вид. Сэндвич был продан на аукционе за 28 тысяч долларов.

Сэндвич здорового итальянца





В 2004 году в маленьком городке на юге Италии повара создали настоящий шедевр. Они приготовили огромный бутерброд протяженностью 2081 футов (почти 635 метров). На хлеб ушло 800 килограммов муки, 400 литров воды и 200 килограммов салями в качестве начинки. После замеров сэндвич разрезали и раздали всем желающим, а мегабутерброд попал в Книгу рекордов Гиннесса.

С берегов солнечной Турции





Балык экмек – название турецкого сэндвича (или буррито, как его еще называют туристы). Ввиду близости моря и богатого улова рыбы моряки придумали класть в бутерброды жареные кусочки скумбрии или лосося. Полученное блюдо назвали балык экмек – “рыба в хлебе”. Самый вкусный вариант этого сэндвича продается в Стамбуле на пристани у Галатского моря. Там уже несколько лет готовят балык экмек по старому рецепту, который держится в строжайшем секрете. Его знает только сам повар, а потом передает своему ученику, чтобы тот также готовил настоящий турецкий балык экмек.

Уплетай за обе щеки!





На фестивале уличной еды в Техасе организаторы устроили соревнование. Нужно было съесть обычный мексиканский буррито гораздо быстрее соперников. В конкурсе приняло участие много людей разных возрастов и комплекций, в том числе Лия Шуткевер. В победу этой худенькой на вид девушки мало кто верил, и каково же было удивление зрителей, когда красавица смогла съесть крупный сэндвич всего за 44 секунды! Лия не только одержала победу, но и установила абсолютный мировой рекорд, который не удалось еще побить никому.