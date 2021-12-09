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  2. Бугров: СНГ – это уникальная диалоговая площадка

Бугров: СНГ – это уникальная диалоговая площадка

Об этом председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров заявил на видеоконференции, посвященной 30-летию образования Содружества Независимых Государств. Он отметил:

 Сегодня Содружество является крупнейшим региональным интеграционным объединением с уникальной диалоговой площадкой, и нам необходимо дополнить работу этой площадки секцией совершенствования и развития местного самоуправления и управления. Уверен, что данная форма взаимодействия региональных представительств будет активно поддержана и получит дальнейшее развитие. Очень хочется, чтобы к данному формату подключились и наши молодежные парламенты – будущее наших городов и стран.


deu@sb.by

Фото Мингорисполкома.

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