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Бритни Спирс отказалась давать концерты

Популярная американская певица Бритни Спирс заявила, что приостанавливает свою концертную деятельность: она недовольна, что за ее карьерой очень пристально следит отец - Джеймс Парнелл Спирс.


Такой новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.  Пост собрал более миллиона лайков и 103 тысячи комментариев. 

В последнее время Бритни довольно часто публикует домашние видео, что не особо радует ее подписчиков. Она сказала, что теперь будет радовать аудиторию только такими роликами, а не фрагментами с концертов, так как в ближайшее время она не планирует появляться на сцене. 

- Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю, - заявила Бритни Спирс.

Певица пожаловалась, что в таких условиях она живет уже последние тринадцать лет. Именно поэтому, как сказала дива, ее мечты разрушены, но надежа еще жива. 

Подписчикам, которым не нравится "домашний" контент, Спирс порекомендовала от нее отписаться. 

С 2008 года опекуном Бритни Спирс является ее отец. Такое решение было принято, чтобы заботиться о психическом здоровье певицы.

По словам знаменитости, ее карьера и личная жизнь полностью контролируется папой. 

Фото: spletnik.ru
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