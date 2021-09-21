Брестская область продолжает наращивать производство молока

Обеспечить прибавку самого прибыльного для сельскохозяйственной отрасли направления в этом сезоне хозяйствам региона было непросто. Затяжная и холодная весна вынудила дольше, чем обычно, использовать запасы кормов прошлого года. Летом пришла аномальная жара, которая отразилась на продуктивности дойного стада, снизившейся во многих сельхозпредприятиях.





Тем не менее за восемь месяцев валовое производство молока на Брестчине увеличили на 2,1 процента, доведя до 1 миллиона 285,9 тысячи тонн. Больше всего прибавили Ивановский, Пинский и Дрогичинский районы – соответственно на 5,9, 5,4 и 5,1 процента.

Начальник отдела животноводства и племенного дела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Юлия Левончук рассказала sb.by, что за январь – август в области от каждой коровы надоили в среднем по 4447 килограммов молока:

– Это на 60 килограммов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За счет продуктивности, главным образом, выросло и валовое производство. В лидерах по удою от коровы Брестский район с результатом 5477 килограммов. В Ивановском районе этот показатель составил 5432, в Каменецком – 4972 килограмма. Сейчас в сутки от каждой буренки в хозяйствах области надаивают 17,94 килограмма молока – на 360 граммов больше, чем год назад.

В Ивановском районе в нынешнем сезоне динамика особенно впечатляет. Продуктивность дойного стада за восемь месяцев здесь увеличилась на 276 килограммов. Дрогичинские сельхозпредприятия добавили 184 килограмма, березовские – 125.

Повышать эффективность животноводства без модернизации действующих и строительства новых объектов проблематично. В тех же ивановских хозяйствах средства в развитие отрасли вкладывают постоянно. В прошлом году вводили в эксплуатацию новые и реконструированные комплексы и фермы. В этом сезоне в ОАО "Снитово-Агро" построили коровник, оборудуют современный доильный зал. Такие же работы, преимущественно хозспособом, ведут в ОАО "Агро-Мотоль", ОАО "Горбаха", ОАО "Достоево" и других сельхозпредприятиях.

Первый заместитель председателя Ивановского райисполкома, начальник райсельхозпрода Виктор Безсилко отметил, что наряду с технологиями, племенной работой это дает результат.

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