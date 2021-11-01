Более 95% площадей кукурузы убрано в Беларуси

По состоянию на 1 ноября в Беларуси убрано 1,097 млн га кукурузы. Это 95% от запланированной площади 1155,5 тыс. га. В минувшем году на эту же дату было убрано 1,062 млн га, или 87,2% от плана 1218,9 тыс. га.На силос и зеленый корм убрано 919,7 тыс. га кукурузы (98,3% от плана), на зерно –178 тыс. га (80,8%).Средняя урожайность кукурузы на зерно составила 73,8 ц/га. В минувшем году на ту же дату было 69,4 ц/га.