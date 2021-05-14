Более 80 столичных пар зарегистрируют брак в Международный день семьи

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Для создания семейного союза влюбленные часто выбирают красивые и праздничные даты: День влюбленных, День города, День семьи, любви и верности.В ведомстве напомнили, что заключить брак можно в любом органе ЗАГС по выбору молодоженов. Данная процедура происходит в срок, согласованный лицами, вступающими в брак, с органом ЗАГС, но не ранее чем через три дня и не позднее чем через три месяца со дня обращения. Также отмечается, что срок может быть сокращен в случае беременности, наличия общего ребенка, иных особых обстоятельств.Возраст, с которого можно вступать в брак, – 18 лет. Но возможны исключения – в случае беременности, рождения ребенка, а также если несовершеннолетний получает полную дееспособность.