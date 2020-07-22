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  2. Более 240 единиц нового оборудования появилось на детских площадках Минска

Более 240 единиц нового оборудования появилось на детских площадках Минска

Помимо локального обновления детских площадок в городе проводятся также комплексные мероприятия, пишет Минск-Новости.

Более 240 единиц нового игрового оборудования установили с начала года на детских площадках столицы.

Как пояснили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство», 145 единиц куплены и установлены за счет бюджета, остальные 95 – с привлечением средств жителей. К слову, до конца года будут уставлено еще 400 единиц взамен пришедших в негодность и не подлежащих ремонту.

Кроме ремонта детских площадок в Минске капитально ремонтируют и дворовые территории. В 2020 году починят 12 дворов: обновят пешеходные дорожки и проезды, создадут элементы безбарьерной среды.

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Фото: Владимир ЖДАНОВИЧ
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