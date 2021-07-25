Боксер Дмитрий Асанов победил в первом бою на Олимпиаде в Токио

Дмитрий Асанов с победы начал выступление на Олимпийских играх в Токио. Белорусский боксер, выступающий в весовой категории до 63 килограммов, встречался с Обада Мустфой Алкасбехом из Иордании и победил соперника единогласным решением судей. Следующий бой Асанов проведет 31 июля против бразильца Вандерсона де Оливейра.



Напомним, вчера в боксерском турнире успешно стартовал еще один белорус Александр Радионов, победивший турка Нечата Екинчи. Во вторник Радионова ждет поединок против британца Пэта Маккормака. Завтра первый бой в Токио проведет Виталий Бондаренко, выступающий в категории до 75 килограммов, – он встретится с американцем Троем Исли. Послезавтра в ринг выйдет Владислав Смягликов. Его первым соперником станет Ато Плодзицки-Фаоагали из Самоа.