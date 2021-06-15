Богдан: Брестская областная клиническая больница – одна из самых сильных больниц в Беларуси

Брестскую область всегда отличает особенный подход к делу, здравоохранение области всегда выстраивает свою работу с позиции человека, начиная с первичного звена. Очень много программ, которые стали потом республиканскими, начинались в Брестской области. А Брестская областная клиническая больница сегодня – одна из самых сильных больниц в Беларуси. Такое мнение высказала первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, принявшая сегодня участие в чествовании медицинских работников Брестской области накануне профессионального праздника.

– Год для всех нас был сложный. Год испытаний для каждого медработника, системы здравоохранения и страны в целом. Хватило ресурсов, коечного фонда, лекарств, средств индивидуальной защиты, скорой медицинской помощи. То, что удалось выстроить работу, огромная заслуга каждого из нас, – Елена Богдан поблагодарила всех, кто был на передовой борьбы с опасной инфекцией, и вручила ряду медиков нагрудный знак Министерства здравоохранения "Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь".

Три представителя медицинского корпуса Брестчины из рук первого замминистра получили дипломы лауреатов конкурса "Врач года Республики Беларусь – 2020". В номинации "врач-педиатр" лучшей стала замглавврача Барановичской городской детской больницы Елена Шиш, в номинации "врач общей практики" – завотделением Столинской ЦРБ Светлана Ким, лучшим врачом-хирургом признан Владимир Засимович, заведующий отделением сосудистой хирургии Брестской областной клинической больницы. Примечательно, что отделение под руководством Владимира Николаевича четвертый год подряд признается Минздравом лучшим в стране среди отделений, оказывающих ангиохирургическую медицинскую помощь.

Владимир Засимович считает, что особого секрета в этом нет:

– Трудолюбие, любовь к профессии, к своему учреждению – вот залог успеха. По такому принципу и люди подбираются в отделение. У нас коллектив единомышленников. Год с коронавирусом был непростым. Из-за COVID-19 изменилась структура заболеваемости, она проявляется различными тромбозами, нетипичными для неинфекционного периода. Пришлось вносить коррекции. Но мы справляемся.

Почетные грамоты Национального собрания и Благодарности председателя Палаты представителей НС вручил депутат ПП НС Анатолий Дашко:

– Профессионализм медиков, умноженный на всеобщую сплоченность и поддержку, позволил выстоять в ситуации с COVID-19. Радует, что общество оценило важность профессии медика. Очень надеюсь, что отношение к людям в белых халатах не изменится.

Медицинским работникам также были вручены Почетные грамоты Администрации Президента, Совета Министров, нагрудные знаки отличия Белорусского профсоюза работников здравоохранения "За труд во имя жизни", грамоты Брестского облисполкома, областного совета и благодарственные письма.

kozlovich@sb.by