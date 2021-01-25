Биометрические паспорта будут доработаны: в Минсвязи рассказали подробности

По итогам совещания у Президента по вопросу введения биометрических документов министр связи и информатизации Константин Шульган рассказал журналистам, что технически система выдачи таких документов находится в высокой степени готовности, однако прежде всего Президент поставил вопрос удобства для населения:
– Если, скажем, вы не захотите переходить на эти документы, вы должны иметь возможность с обычным паспортом получать все, что предусмотрено в государстве. Исходя из этого возник вариант использования биометрического документа в качестве старого паспорта.
Министр напомнил об изначальной задумке: в стране появится ID-карта – документ для пользования внутри страны, позволяющий получать электронные услуги (с цифровой подписью). К карте дополнительно планировалось выдавать биометрический паспорт. Однако сейчас предстоит продумать удобную для людей схему:
– Для выезда за границу, как и предусматривалось ранее, будет биометрический документ, потому что это международные требования. ID-карта как внутренний документ готов и может использоваться. Вопрос в том, если вы не готовы получать ID-карту, а хотите пользоваться старым паспортом. Поэтому необходимо найти вариант, чтобы это было возможным для граждан, то есть пользоваться биометрическим паспортом как старым документом.
Константин Шульган подчеркнул: действующие сегодня паспорта будут иметь юридическую силу на протяжении всего срока своего действия. Сейчас будет проработана такая схема: при замене документов предлагается выдавать новый паспорт с биометрическим чипом, который необходим для выезда за границу. Этот документ должен иметь юридическую силу и внутри страны.
Касаясь вопроса актуальности ID-карты, министр обратил внимание: это существенно экономит время при получении ряда государственных услуг. Кстати, получить необходимые административные услуги и справки можно будет самостоятельно в режиме онлайн.
Фото: БЕЛТА
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Биометрические паспорта будут доработаны: в Минсвязи рассказали подробности
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