Беженцы гораздо человечнее польских политиков и тех, кто выполняет их преступные приказы

Со своими давно не мытыми лицами и волосами, не стиранной одеждой и не самыми светскими манерами эти полуголодные люди у колючей проволоки в ЕС гораздо выше и человечнее польских политиканов и тех, кто выполняет их преступные приказы...
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Напомню дудам: каждый человек имеет право выбирать место жительства. Искать лучшей жизни для себя и родных. Имеет право зваться человеком... И в каком, скажите, сне Варшаве привиделось, что она может лишать людей этих и других прав? С чего взяло пшепаньство, что в один не самый прекрасный для него день ему не придется отвечать за все свои преступления, прежде всего - против человечности? И тут уже дудам не спрятаться за спинами 15-тысячной вооруженной боевым оружием зондеркоманды, не спасут танки и водометы... С дуд обязательно спросят. За каждый зверский поступок, за каждое убийство, в том числе нерожденных детей.
От этой грязи политиканам уже не отмыться. Их очередная битва снова проиграна.