Береженого бог бережет: как остаться на плаву

Летом количество желающих провести время у воды, особенно в жаркие дни, значительно возрастает. Но случается и так, что горожане выбирают места, совершенно не предназначенные для купания.
Независимо от вида водоема нужно знать и соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде, поскольку их соблюдение зачастую сохраняет жизнь предпочитающим такой вид отдыха.
Чаще всего трагедии случаются во время купания или рыбалки, особенно в местах, для этого не предназначенных. Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо соблюдать ряд простых правил:
– не купайтесь в запрещенных местах;
– не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, ведь под воздействием горячительных напитков многие часто переоценивают свои возможности;
– не катайтесь на водном транспорте (катере, лодке, водном мотоцикле) вблизи мест купания людей, так как это может привести к травматизму;
– не прыгайте в воду и не ныряйте в неизвестных местах;
– не оставляйте детей на берегу водоема без присмотра взрослых;
– если не умеете плавать, то не находитесь в воде на надувном матраце;
– если отплыли от берега слишком далеко и устали, нужно расправить руки и ноги, лечь головой на воду, закрыть глаза и расслабиться.
– За купание в запрещенных местах рек, озер и иных водоемов грозит административная ответственность согласно ст. 24.42 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин, – напоминает заместитель начальника Первомайского РУВД г. Минска по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Алексей Чубаров.
Через территорию Первомайского района проходит Слепянская водная система. Канал – исключительно ландшафтное решение архитекторов, и купаться там нельзя. Чтобы избежать несчастных случаев вблизи водоема и предотвратить совершение в данном месте правонарушений и преступлений, милиционеры постоянно патрулируют данное место.
Помните, несоблюдение правил поведения на воде и вблизи водоемов может привести к трагическим последствиям! Ваша безопасность зависит только от вас самих. Руководство районного управления внутренних дел желает вам приятного и безопасного отдыха.
Фото: архив БЕЛТА
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