Белорусское государство опирается в том числе и на молодежь – Гигин

- отметил собеседник.Вадим Гигин указал на другой важный момент: молодежь доказала свой патриотизм и гражданскую активность в августе прошлого года.высказался собеседник.Гигин также добавил, что сейчас идет подготовка к съезду БРСМ. По мнению специалиста, организация обновится и поставит новые задачи.- высказался гость студии.