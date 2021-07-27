Белорусское государство опирается в том числе и на молодежь – Гигин

В этом месяце Молодежный парламента при Национальном собрании Беларуси праздновал год со дня своего образования. О роли молодежного парламентаризма в нашей стране рассуждал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» декан ФФСН БГУ, политолог, историк и публицист Вадим Гигин.
- Я рад, что молодежный парламентаризм у нас развивается. Важно, что авторитетные люди, которые добились успехов в различных отраслях могут делиться с ребятами своим опытом и транслировать свои представления. Это и есть та самая преемственность власти. Сейчас Молодежный парламент – это не какая-то игрушка, у молодых людей реальные полномочия, они участвуют в разработке нормативно-правовых актов, в крупных республиканских акциях, - отметил собеседник.
Вадим Гигин указал на другой важный момент: молодежь доказала свой патриотизм и гражданскую активность в августе прошлого года.
- Представители молодежного парламентского движения тогда четко обозначили, что они поддерживают конституционный строй, Президента. Председатель парламента – Егор Макаревич был одним из организаторов митингов в поддержку стабильности и законности в Беларуси. Мы видим, что нынешний политический строй, наш конституционный, он опирается на своих сторонников и в молодежной среде, - высказался собеседник.
Гигин также добавил, что сейчас идет подготовка к съезду БРСМ. По мнению специалиста, организация обновится и поставит новые задачи.
- БРСМ проявил себя как вполне состоявшееся общественное объединение, у которого есть много сторонников. Организация дает нам управленцев и политических лидеров. Напомню, что в непростой период осени 2020-го БРСМ совместно с Молодежным парламентом они организовали молодежный форум. Он объединил тысячи неравнодушных молодых людей. Было понятно, что молодежь осознает свою гражданскую ответственность и готова поддержать и, Президента, и борьбу за отстаивание независимости и суверенитета нашей страны, - высказался гость студии.
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Белорусское государство опирается в том числе и на молодежь – Гигин
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