Такой информацией поделились в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
Как отметили в ведомстве, сейчас «со всеми участниками АрМИ на территории учебного центра НОАК в городе Корла проводятся карантинные мероприятия, после которых команды смогут приступить к тренировкам».
Кроме того, в Китае пройдут конкурсы «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасная среда».
Фото: «Ваяр»
Опубликовано:
2024
Белорусские военные прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх
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