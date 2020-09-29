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Белорусские лесные ягоды востребованы за границей

Лесная продукция дает возможность заработать. Начальник отдела закупок и внешнеэкономической деятельности Логойского филиала Минского облпотребсоюза Розалия Рускевич рассказала корреспонденту sb.by о закупке грибов и ягод. 


Арифметика простая: трехлитровое ведерко боровиков весит не больше килограмма. А в заготпунктах их взвешивают, объем не важен, зато нужно пройти проверку на наличие червоточин. Первый сорт (мелкие грибы до 10 сантиметров) принимали по 15 рублей, по 10 рублей – те, что крупнее. Третий сорт – 5 рублей, идут на сушку, они отличаются тем, что с обратной стороны шляпки зеленого цвета. В результате боровиков в филиале закупили более 60 килограммов, примерно 20 из них заморозили. Из 10 килограммов сырых грибов получается один высушенных. Всего на момент разговора логойские кооператоры закупили у сельчан более 700 килограммов грибов, в основном лисичку, по цене от 3 до 5 рублей за килограмм. 

А дальше? Оказалось, переработали сухим посолом и получили без малого 200 килограммов соленой лисички. Продукт идет на ура в магазинах и в общепите. Розалия Федоровна также прогнозирует, что позже осенью будут закупать черные грузди. Так как в районе есть специалист по их засолке, возможно, эти грибы примут в засоленном виде.

Специалист также поделилась сведениями о закупке лесных ягод. В филиале в этом году заготовили 56 тонн черники (в прошлом году было 22 тонны из-за неурожая). Частично ее переработали и продали в торговой сети. Небольшие объемы засушили. 20 тонн замороженной черной ягоды продали в Россию, еще столько же на днях отправилось в Польшу. За границей она ценится из-за низкого уровня радиации. Остатки, 10 тонн, также планируют реализовать в Польшу. 

Сезон клюквы в разгаре, в филиале пока закупили тонну и уже продали ее в торговой сети в Смолевичском, Логойском и Борисовском районах. По возможности привозят и в столицу на осенние ярмарки. Цена, по которой можно сдать, начиналась с 3,2 рубля за килограмм, сейчас подросла до 3 рублей 50 копеек. На клюкву в этом году большие планы, есть предложения в том числе и о продаже витаминного продукта на экспорт. 

Начальник инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Докшицкого райисполкома Владимир Вишневский замечает, что этот год действительно выдался урожайным на лесные дары. Правда, из-за засушливой погоды до сентября грибов не было.

Начальник отдела экономики Докшицкого райисполкома Наталия Хилько добавила, что уже с начала года в отдел начали поступать заявки от частных заготовителей, которые собирались закупать у людей не только ягоды и грибы, но и дикоросы, к примеру лист брусничника и другие лекарственные растения, шишки сосны. Согласовать это несложно, в таком случае действует уведомительный принцип. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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