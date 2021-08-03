Белоруски прошли в финал по синхронному плаванию на Олимпиаде

В Токио продолжаются Олимпийские игры. Каждый день сотни атлетов со всего мира ведут борьбу за награды: в белорусской копилке уже есть золотая и бронзовая медали. Сегодня в рамках Игр состоялся второй предварительный этап состязаний по синхронному плаванию – женские дуэты демонстрировали техническую программу. По итогам состязаний определились 12 пар финалисток. Беларусь представляли спортсменки Василина Хондошко и Дарья Кулагина.
Напомним, что вчера в произвольной программе наши соотечественницы заняли 12-е место, набрав 88,0333 балла. В технической программе они набрали 87,2101 балла, оказавшись на 10-м месте. Этот результат позволил Василине Хондошко и Дарье Кулагиной пройти в финал состязаний, который состоится завтра в 13:30 по минскому времени.
Лидируют по суммарному числу очков россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (195,0079 балла). На втором месте – китаянки Сюэчэнь Хуан и Вэньянь Сунь (191,7832 балла), на третьем – украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (188,7953 балла).
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчерашний день читайте в нашем обзоре.