"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу до 31 января

В Таллин и Ларнаку самолеты не будут отправляться до 14 декабря. Полететь в Ашхабад не получиться до 1 января 2021 года. Вместе с тем до 27 марта 2021-го не будет рейсов в Будапешт и Алматы.Рейсы авиакомпании "Белавиа" во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) приостановлены по 24 декабря. Причина – отсутствие разрешения со стороны РФ.Возврат денежных средств за отмененные рейсы осуществляется до 30 марта 2021 года. До этой же даты возможно изменить даты вылета. Для этого необходимо обратиться в кассы представительства авиакомпании, а также в службу поддержки в любое время до 30 марта следующего года.