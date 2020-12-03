Полететь в Ригу вновь не получится. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в столицу Латвии до 31 января 2021 года, сообщается на сайте перевозчика.
В Таллин и Ларнаку самолеты не будут отправляться до 14 декабря. Полететь в Ашхабад не получиться до 1 января 2021 года. Вместе с тем до 27 марта 2021-го не будет рейсов в Будапешт и Алматы.
Рейсы авиакомпании "Белавиа" во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) приостановлены по 24 декабря. Причина – отсутствие разрешения со стороны РФ.
Возврат денежных средств за отмененные рейсы осуществляется до 30 марта 2021 года. До этой же даты возможно изменить даты вылета. Для этого необходимо обратиться в кассы представительства авиакомпании, а также в службу поддержки в любое время до 30 марта следующего года.
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"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу до 31 января
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК