«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 1 ноября

Кроме того, сообщается, что в Ригу «Белавиа» не будет осуществлять полеты до 11 октября, в Таллин – до 14 октября, в Ларнаку – до 15 октября, в Будапешт – до 24 октября, во все пункты Грузии – до 31 октября. Рейсов в Воронеж, Казань и Нижний Новгород не будет до 24 октября.Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года.