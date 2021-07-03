Беларусь празднует День Независимости

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В столице День Независимости отметят выставкой военной техники, флешмобами, концертами и салютом. Всего запланировано 118 мероприятий – жителей и гостей города приглашают на праздничные площадки во всех районах столицы (они будут работать с 12:00 до 0:00). Главная из них разместится рядом со стелой «Минск – город-герой»: там вечером пройдет и финальный праздничный концерт.Посмотреть выставки военной техники можно будет в парках Янки Купалы, Победы, им. Павлова, им. Уго Чавеса, парке экстремальных видов спорта, Комаровском сквере, на площадках у Национальной библиотеки и «Чижовка-Арены».В 23:00 небо над Минском озарит праздничный салют. Фейерверк можно будет увидеть в шести локациях: в парках им. Уго Чавеса, им. М. Павлова, Победы, на набережной водохранилища Дрозды, на площадках у «Чижовка-Арены» и Национальной библиотеки.На площадке возле Кургана Славы с 10:00 начнется крупный праздник с активностями и развлечениями. Запланировано и возложение цветов к мемориальному комплексу. Всех желающих приглашают и на ярмарку-продажу «Беларусь самобытная». Минская областная организация «Белорусский союз женщин» представит выставку победителей конкурса детского рисунка «Женское лицо Победы». Торжественные мероприятия в честь Дня Независимости пройдут во всех районах области.В 9:00 в областном центре начнется церемония возложения цветов на площади Свободы, в 10:00 – на площади Церемониалов в Брестской крепости. Там же состоится проход войск Брестского гарнизона. Вечером в 22:00 на площадке перед главным входом в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» начнется праздничный концерт, который завершит акция «Споем гимн вместе». Финальной точкой праздника станет салют, он прогремит в 23:00.Торжества начнутся с митинга и торжественного возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков и к бюсту Петра Машерова. На Аллее воинской славы для горожан будет играть духовой оркестр, а на площади Победы пройдет большой концерт. В парк Победителей приглашают маленьких витебчан и их родителей: можно будет зарядиться экстримом на аттракционах, организована выездная торговля. По традиции торжество завершится фейерверком.На площади Ленина в городе над Сожем утром будут чествовать тружеников, удостоенных почетного звания «Человек года – 2020». В 22:55 гомельчане примут участие в общереспубликанской акции «Споем гимн вместе!». В Лоеве пограничники спустят венок на воды Днепра в память о погибших при форсировании реки и освобождении Беларуси. В Светлогорске ДЮСШ-3 проведет чемпионат района по легкой атлетике среди работающей молодежи. В Добруше состоится церемония открытия после капремонта районного Дворца культуры.В Гродно торжественные мероприятия начнутся с митинга и возложения цветов к памятнику воинам и партизанам в парке имени Жилибера. Одним из главных мест станет площадь Ленина, где на сцене весь день будут сменять друг друга концертные программы. Вечером на площади Ленина жители города присоединятся к республиканской акции «Споем гимн вместе». Завершат праздник фейерверк, лазерно-световое шоу и концерт Тео и Ольги Рыжиковой.Одним из центров торжеств станет Буйничское поле – там вспомнят тех, кому сегодня обязаны своей свободой. Могилевчан и гостей города приглашают к участию в выставках-ярмарках, фестивалях, конкурсах, дегустациях продукции. В городе будет около десяти концертных площадок, выступит заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Ближе к вечеру горожане соберутся на площади Славы, чтобы вместе со всей страной спеть гимн Беларуси и насладиться праздничным фейерверком.