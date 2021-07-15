АвтоВАЗ возобновил на заводе в Тольятти производство Lada XRay и Largus, а также Renault Logan и Sandero, передает Motor.ru.
До этого сообщалось, что сборку четырех моделей остановили на один день, на 14 июля, из-за дефицита электронных компонентов, поставками которых занимается компания «Bosch Самара». В этот день работникам завода начислили заработную плату в размере двух третей от среднего заработка. Для автопроизводителя данная приостановка стала четвертой с начала лета. По такой же причине линии B0 и СКП Kalina уже приостанавливали работу 2–3, 7–11 и 23 июня, а также 7–11 июня не выпускалась Lada Niva Legend.
Несмотря на нестабильный график работы, АвтоВАЗ сообщил, что не планирует вносить изменения в производственный план.
Бестселлером Lada по итогам первой половины текущего года стал Granta, которую распродали в количестве 71 208 штук. Вторую строчку заняла Vesta (57 031 реализованный экземпляр), а замыкает тройку лидеров Niva с результатом 30 108 приобретенных автолюбителями транспортных средств.
Фото: Lada
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АвтоВАЗ возобновил производство четырех моделей
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