Астрологи перечислили вещи, которые блокируют денежную энергетику в доме

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Астрологи составили список вещей, которые могут препятствовать приходу денег в дом.Они символизируют пустоту. Если вы храните дома несколько пустых бутылок, денег можете и не ждать. А вот если их чем-либо наполнить – ситуация наладится.Он обозначает убытки и нищету. Старайтесь следить за тем, чтобы на ваших полках и столах была исключительно свежая выпечка.Это символ увядания: они будто вытягивают всю позитивную энергетику, счастье и радость. А вот цветы, стоящие в испорченной воде, закрывают финансовые потоки и не дают возможность хорошо заработать.Она приносит в дом энергетику разрушения и бедности.Такие предметы загромождают пространство, поэтому позитивная энергия не может проникать в жилище.Если они уже устарели и выглядят недостаточно привлекательно, то от них нужно избавиться. В противном случае, они, подобно магниту, будут притягивать бедность.Такая одежда забирает силы. Вещи умерших негативно сказываются на настроении и здоровье, блокируют денежный поток.Особенно это касается рваной и грязной обуви: они могут обеспечить серьезные финансовые проблемы.