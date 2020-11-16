Оказывается, некоторые вещи могут притягивать бедность – от них лучше избавиться, сообщает УНИАН.
Фото: pixabay.com
Астрологи составили список вещей, которые могут препятствовать приходу денег в дом.
Пустые бутылки
Они символизируют пустоту. Если вы храните дома несколько пустых бутылок, денег можете и не ждать. А вот если их чем-либо наполнить – ситуация наладится.
Черствый или заплесневелый хлеб в доме
Он обозначает убытки и нищету. Старайтесь следить за тем, чтобы на ваших полках и столах была исключительно свежая выпечка.
Засохшие цветы
Это символ увядания: они будто вытягивают всю позитивную энергетику, счастье и радость. А вот цветы, стоящие в испорченной воде, закрывают финансовые потоки и не дают возможность хорошо заработать.
Битая посуда
Она приносит в дом энергетику разрушения и бедности.
Старая мебель
Такие предметы загромождают пространство, поэтому позитивная энергия не может проникать в жилище.
Обои или иные декоративные элементы на стенах
Если они уже устарели и выглядят недостаточно привлекательно, то от них нужно избавиться. В противном случае, они, подобно магниту, будут притягивать бедность.
Одежда усопших, висящая вместе с одеждой живых людей
Такая одежда забирает силы. Вещи умерших негативно сказываются на настроении и здоровье, блокируют денежный поток.
Старая обувь
Особенно это касается рваной и грязной обуви: они могут обеспечить серьезные финансовые проблемы.
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Астрологи перечислили вещи, которые блокируют денежную энергетику в доме
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