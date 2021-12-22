Ананич: преступления против человечности не имеют срока давности

Такое заявление сегодня сделала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич. Сегодня в ходе шестой сессии верхней палаты Парламента сенаторы одобрили законопроект о геноциде белорусского народа. В связи с этим парламентарий рассказала об основных новациях документа:





– Законопроект призван стать политическим, юридическим и моральным актом, направленным на защиту исторической памяти. Документом предлагается законодательно установить, что совершенные нацистскими преступниками и их пособниками, националистическими формированиями в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период злодеяния, направленные на планомерное физическое уничтожение белорусского народа, являются геноцидом. Кроме того, вводится уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа.

По словам Лилии Ананич, Генеральной прокуратурой нашей страны возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершения нацистскими преступниками и их пособниками, а также националистическими формированиями в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период на территории БССР и других государств геноцида белорусского народа.

– На данном этапе уже допрошено более 12 тысяч свидетелей, большинство из которых узники концлагерей и лагерей смерти. Проведено более 300 осмотров мест происшествия, в ходе которых зафиксированы ранее неизвестные захоронения граждан, погибших в годы оккупации. По оценкам, имена не менее 300 тысяч людей стерты из памяти навечно, – констатировала парламентарий.