Ананич: геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны должен быть признан на мировом уровне

Об этом сегодня во время презентации сборника материалов об исторической памяти и патриотизме заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич:





- С международной конференции в парламенте 23 марта текущего года начиналась большая работа по разработке мемориального законодательства, Закона «О геноциде белорусского народа», который расставил надежные заслоны от фальсификации исторического прошлого нашей страны. Буквально на днях белорусский Парламент принял законопроект в двух чтениях. Для меня большая честь быть автором и разработчиком этого проекта, над которым мы работали совместно с Генпрокуратурой Беларуси, Национальным центром законодательных и правовых исследований, при научном сопровождении НАН Беларуси, Национального архива Беларуси. Далее предстоит рассмотрение законопроекта в Совете Республики, а затем Главой государства.





Сам факт того, что в Беларуси спустя 80 лет после начала Великой Отечественной войны законодательно в соответствии с международными правовыми актами дана справедливая оценка злодеяниям нацистов и их пособников, националистических формирований в годы войны и в послевоенный период, - весомы вклад во имя будущего страны. Этот Закон - долг нашей памяти жертвам страшнейшей войны. Вдумайтесь: почти 30 миллионов советских граждан погибли в Великой Отечественной войне. Озвучена информация: в рамках расследования уголовного дела по факту нацистских преступлений уже опрошено 12 тысяч свидетелей, открыто более 300 ранее неизвестных мест захоронений. О чем это говорит? Нам предстоит большая работа по осознанию того, что происходило в то страшное время, на мировом уровне добиться признания факта геноцида белорусского народа.





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