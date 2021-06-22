Очередное заседание Конституционной комиссии пройдет на текущей неделе в четверг, 24 июня, информирует БЕЛТА.
Согласно сведениям рабочей группы по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии, во время заседания затронут тему изменения преамбулы Конституции Республики Беларусь и конституционных положений об основах конституционного строя.
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24 июня состоится очередное заседание Конституционной комиссии
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