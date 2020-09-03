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  2. Зюганов: раскол оппозиционного штаба в Беларуси был абсолютно неизбежен

Зюганов: раскол оппозиционного штаба в Беларуси был абсолютно неизбежен

Об этом Геннадий Зюганов заявил сегодня в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Председатель Центрального комитета Коммунистической партии России выразил уверенность, что людей можно объединить привлекательной идеей, которая должна материализоваться в конкретную программу.

Фото: архив БЕЛТА

– Человек должен увидеть, что они (оппозиция. – Прим. ред.) хотят, что они будут делать для образования, для коммуналки, что они предложат детям и так далее. Им предложить нечего. Если бы они хотели идти на выборы, они бы сформировали команду, подготовили программу, им помогли бы распечатать их хозяева… Ничего этого нет.
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